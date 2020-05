UFFICIALE – La Serie A torna ad allenarsi: arriva l’ok del Viminale!

ULTIME NOTIZIE – Ora è ufficiale, i club di Serie A possono tornare ad allenarsi. Il via libera è arrivato direttamente dal Viminale che apre alla possibilità per gli atleti di svolgere allenamenti individuali. La circolare inviata entrerà in vigore a partire da domani fino al 17 maggio. Ecco quanto scritto:

“Si ritiene sia consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando in divieto di ogni forma di assembramento”.