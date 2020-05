Calciatori distribuiti su tre campi e turni: le misure decise dal Napoli per la ripartenza degli allenamenti

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sta preparando la ripartenza degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso degli allenamenti nel centro tecnico di Castel Volturno, i calciatori si ritroveranno distanti decine di metri gli uni dagli altri, saranno sparpagliati su tre diversi campi da gioco e a turni. Gli allenamenti saranno individuali e dureranno poco più di un’ora, serviranno principalmente alla riattivazione muscolare, dopo quasi due mesi di attività casalinga. Rimangono ancora dei dubbi su tutti i passaggi necessari per la ripartenza degli allenamenti, in primis l’effettuazione dei tamponi per il CoVid-19. Le novità saranno molte e bisognerà abituarcisi, a partire dalle docce che verranno effettuate a casa e l’abbigliamento sportivo, che verrà anch’esso lavato in casa”.