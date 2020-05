FOTO – Nobili, Italia Viva: “Stanno preparando un decreto per bloccare il calcio!”

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Luciano Nobili, Deputato di “Italia Viva”, partito di maggioranza, capitanato da Matteo Renzi, ha pubblicato un messaggio che riguarda il mondo del calcio sul suo profilo Twitter. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport“.

