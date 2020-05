Ghoulam cuore d’oro, distribuisce generi alimentari di prima necessità ai migranti in Piazza Garibaldi

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato una fantastica iniziativa di solidarietà da parte del calciatore azzurro Faouzi Ghoulam. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ghoulam ha organizzato un fantastico gesto di solidarietà per i più sfortunati accanto alla Stazione Centrale di Napoli. Il terzino sinistro del Napoli ha consegnato delle buste contenenti generi alimentari di prima necessita quali riso, pasta, caffè, olio, legumi e passata di pomodoro. Alcuni sostengono addirittura di averlo visto mentre consegnava il cibo ai meno fortunati. Il terzino algerino si è infatti occupato personalmente della consegna dei generi alimentari agli addetti dell’associazione ‘Dialogo, convivenza e pace’ di Mohamed Hasayen.

Il contenuto dei pacchi è stato acquistato personalmente da Faouzi Ghoulam che in prima persona si è rivolto ad alcuni grossisti. La divisa d’ordinanza era formata da cappellino e mascherina, zero voglia di farsi pubblicità. Nell’interesse del calciatore c’era solo che tutto andasse per il verso giusto. Avendo organizzato lui questo gesto di solidarietà ha voluto sovrintendere al tutto con la discrezione che lo caratterizza. A fine giornata i numeri raggiunti sono decisamente considerevoli: gli aiuti sono arrivati a ben 1400 famiglie. Tutto è andato nel migliore dei modi, anche grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine, che hanno messo ordine dopo il breve caos iniziale”.