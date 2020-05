LOVREN – Il difensore croato del Liverpool, Dejan Lovren ha parlato ai microfoni di “Sportske Novisti“, per parlare degli allenamenti individuali che sta svolgendo in questo periodo a causa del Coronavirus. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

LOVREN ALLENAMENTI

Dejan Lovren (30)

“Non è facile perché siamo chiusi nelle nostre case da 46 giorni. L’aspetto psicologico è il più difficile da controllare. Mi alleno il più possibile, gioco un po’ a palla con mio figlio sul nostro prato, ma allenarsi senza la squadra è totalmente diverso“.

“Cerco di rimanere motivato in ogni modo possibile. Ho perso massa nelle gambe perché non c’è modo di sostituire gli allenamenti con la squadra“.

CARRIERA

Nato a Zenica in Croazia nel 1988, Lovren muove i suoi primi passi nel calcio in una delle storiche società croate, La Dinamo Zagabria. Alla Dinamo, affronta tutta la trafila delle giovanili fino ad esordire in prima squadra nel 2005. Conquista il posto da titolare solo tre anni dopo e nel 2010 viene ceduto all’Olympique Lione. Nel 2013 viene ceduto al Southampton in Premier League. Dopo appena un anno, viene notato dal Liverpool che lo acquista per oltre 20 milioni di euro. Dal 2014 è uno dei giocatori più importante dei Reds.

