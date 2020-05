Fabio Cannavaro: “Via da Napoli per problemi societari. De Laurentiis non mi voleva o io non volevo tornare? Caz***e!”

Fabio Cannavaro, ex di Juventus e Napoli tra le altre, oltre che Campione del Mondo con l’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una diretta Instagram con Nicolò De Vitis, giornalista de Le Iene. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Mi piacerebbe molto allenare in Italia, è normale. Sto allenando ormai da quattro anni, mi sento pronto. Riesco a farmi capire nonostante i problemi di lingua, riesco a dialogare con i calciatori, ho il mio staff e le mie idee, questo è fondamentale. Il Napoli è sempre stato la squadra del mio cuore, purtroppo non ho giocato molto lì per problemi societari: mi dovettero vendere e poi non ci fu più la possibilità di tornare”.

“Hanno detto che De Laurentiis non mi voleva, che io non volessi tornare, ma sono caz***e. Non c’è mai stato un contatto concreto. Al momento il Napoli ha un grande allenatore. Io sono di Napoli, vivo a Napoli e tutta la mia famiglia è di Napoli. A chi non piacerebbe allenare gli azzurri? Spero di riuscire a fare il mio percorso e di farmi trovare pronto, questo è quello che più mi interessa al momento”.