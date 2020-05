Il Mattino – La FIGC ha deciso: se si dovesse sospendere il campionato, il format per la stagione 2020/21 resterà lo stesso

Stando a quanto riporta Il Mattino, ieri il presidente federale Gabriele Gravina ha incontrato in call conference i presidenti delle Leghe e le componenti federali:

“La Figc aspetta la convocazione per entrare nel merito del documento del protocollo sanitario. In occasione del consiglio federale, convocato per l’8 maggio, saranno portate in approvazione linee guida molto dettagliate per permettere alle società di prepararsi in vista dell’iscrizione ai prossimi campionati. Se dovesse finire la stagione la Figc manterrà comunque lo stesso format della serie A con 20 squadre senza allargarla a 22, quindi resterebbero uguali le tre promozioni dalla B e le tre retrocessioni dalla A”