NAPOLI CALCIO NEWS – Oggi, sulle pagine de Il Corriere dello Sport è possibile leggere e riscontrare il forte desiderio del Napoli, come sicuramente di tutti gli altri club d’Italia e del mondo, di serie maggiori o inferiori, di ritornare a giocare calcio il più presto possibile! Gli azzurri come tutti gli altri calciatori Serie A – ma non solo – attendono novità per comprendere il destino della stagione 2019/20. Dall’appello nella giornata di ieri di Mario Rui fino al possibile ritorno a Castel Volturno nei prossimi giorni, la testata ricorda a tutti quant’è importante, anche in un momento del genere, provare a continuare a giocare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

NAPOLI CALCIO NEWS, CASTEL VOLTURNO È PRONTA A RIABBRACCIARE GLI AZZURRI

“Dategli un pallone, ma non solo: dategli anche un campo di calcio, 110 metri per 75, che è grande e ci sta spazio in sufficiente per potersi allenare, anche con un abbondante distanziamento sociale. Dategli l’aria per respirare all’aperto, però standosene al “chiuso”, in quel “compromesso” possibile che è necessario per vivere ancora e non sentire i muscoli appesantiti“.

Il Napoli in allenamento a Castel Volturno (prima della pandemia Covid-19 in Italia)

“Dategli una possibilità, aprendo il Centro Sportivo di Castel Volturno: è lì che il Napoli vuole stare, ha quel che serve per sentirsi in sicurezza, ha un albergo a cui si accede direttamente per farsi una doccia in camera, ha sale da pranzo gigantesche, con tanti tavoli, che consentirebbero di domare l’eventuale pericolo del contagio. Dategli, insomma, la prospettiva, che sa di speranza che un giorno – presto o tardi poi si vedrà – si possa veramente ricominciare“.

“Ultima partita giocata, con il Torino, stadio San Paolo, era il 29 febbraio d’un anno bisestile in cui già ne erano successe tante ma nessuno avrebbe mai sospettato che sarebbe poi capitato questo: in 24.843 sugli spalti e dentro a quel ‘recinto’ in cui si coltivano anche i sogni, una squadra che vorrebbe cancellare questi sessantuno giorni che sanno di niente“.

L’ATTESA ESTENUANTE DI QUESTI GIORNI

“Mario Rui (in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli) esprime un dramma collettivo per sé e per quei compagni come lui non aspettano che un segnale. «C’è voglia di ripartire e di fare ciò che amiamo. E’ dura ed è indiscutibile che ci siano ancora sacrifici da fare, per poter riprendere il prima possibile. Però iniziare sarebbe un bene, non solo per noi,ma per l’intero sistema calcio e per lo sport. In questo momento che le cose sembrano in miglioramento»”.

“C’è un appello, in quella voce, perché il 18 maggio rimane ancora un orizzonte lontano, e il resto – il campionato, eventualmente la Champions o la Coppa Italia – restano avvolti nell’incertezza, in questo misterioso ‘nemico’ che può essere affrontato solo quando la Scienza troverà un vaccino, ma che almeno va fronteggiato fisicamente e psicologicamente, rimettendosi un paio di scarpette ai piedi, pantaloncini e magliette, stando assieme ma non vicini, magari a Castel Volturno, per correre e pensare che si possa ricominciare ad inseguire un pallone, con dentro un sogno“.