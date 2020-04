UEFA CHAMPIONS – L’edizione odierna de La Repubblica parla della ripresa del calcio: l’UEFA non ha alcuna intenzione di spegnere i riflettori su Champions ed Europa League.

Lotito insiste: “Dobbiamo imparare a convivere col virus, danni irreparabili se non dovessimo ripartire! Decreto illogico”

“Allo stato attuale, la possibilità che Juve, Napoli, Atalanta, Inter e Roma siano le uniche italiane a tornare in campo, sfruttando la coda europea, è solida. Si va verso una Super Champions sempre più simile a un Europeo o a un Mondiale” sono le parole del quotidiano.

L’UEFA valuta tutte le ipotesi possibili per portare a termine la Champions. Ha scelto le date, dal 3 al 29 agosto, ma sarebbe disposta anche a concentrarla nelle ultime due settimane del mese. Persino scavallare a settembre, se i contagi da Covid 19 in Europa non lasciassero altre strade.