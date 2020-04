Mario Rui: “Gattuso ha instaurato un rapporto stupendo con la squadra, nulla da togliere però ad Ancelotti”

Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, evidenziando tanti temi. Tra le tante dichiarazioni, il numero 6 azzurro ha parlato anche di Gennaro Gattuso e del suo rapporto con la squadra durante questa quarantena:

“Gattuso è stato molto bravo a creare un rapporto con la squadra, senza togliere niente ad Ancelotti. Il mister ci chiama spesso per sapere come stiamo e se ci stiamo allenando e mangiando bene. Noi della squadra ci sentiamo spesso, facciamo spesso delle videochiamate e lo reputo un momento bello della giornata. L’ultima videochiamata l’ho fatta con Insigne e Hysaj, ci siamo raccontati delle cose per farci due risate”.