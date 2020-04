FOTO – Arriva una splendida notizia, chi ha già contratto il Covid-19 sviluppa gli anticorpi contro il virus!

Roberto Burioni, medico e professore di Microbiologia, ha pubblicato un Tweet che fa ben sperare per il futuro in merito all’emergenza Coronavirus. Quest’ultimo ha integrato una tabella in cui evidenzia che chi ha già ritratto il virus, acquista anticorpi che possono evitare la possibile ricaduta:

ECCO IL TWEET:

Buona notizia: seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da COVID-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l'immunità. https://t.co/Y7U9B7yYsJ pic.twitter.com/BfiOxASlrP — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 29, 2020