FELTRI MERIDIONALI INFERIORI – Luigi de Magistris prende una decisione dopo le accuse a più riprese di Vittorio Feltri, direttore di Libero, contro i meridionali.

Feltri meridionali inferiori, la decisione di De Magistris

Il primo cittadino partenopeo ha deciso di utilizzare le maniere forti e, come annunciato in una nota e già anticipato nei giorni scorsi, ha firmato una querela nei confronti di Vittorio Feltri e Mario Giordano. Questa l’accusa: “diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’odio razziale, e istigazione all’odio razziale”. Con ciò si riferisce alle dichiarazioni del direttore di Libero durante la trasmissione condotta su Rete 4 da Giordano.

LEGGI ANCHE: Feltri: “Strutture mediche al Sud inferiori! Non mi venite a dire che lì non ci sono i parcheggiatori abusivi”

Feltri attacca nuovamente il Meridione: “La lettura non è la principale attività al Sud”

Vittorio Feltri continua ad attaccare il Sud, l’ultima occasione è stata proprio ieri sera quando il direttore del quotidiano Libero è stato ospite a “Non è l’Arena” sulle frequenze di La7. Stavolta l’attacco verte sulle abitudini di lettura dei meridionali, che secondo Feltri sono addirittura inesistenti.

“Non vendono Libero al Sud? Anche prima si vendeva poco, non leggono molto i giornali del Nord ed in verità neanche quelli del Sud. La lettura non è la principale attività al Sud”