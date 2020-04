De Luca avverte: “Treni da Milano sold out, rischiamo una strage”

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto in consiglio regionale e ha parlato del 4 maggio, dell’inizio della seconda fase, ma soprattutto del pericolo che c’è facendo arrivare tantissime persone dal nord.

Infatti, i treni da Milano a Napoli son sold out e a Radio Marte, l’assessore Francesco Borrelli ha riportato le parole di De Luca:

“Ho parlato con Trenitalia, mi hanno riferito che per 4 giorni dal 4 maggio ci sono tutti i treni sold out da Milano a Napoli. È prevista una nuova ondata di rientri, si rischia una strage. Non si può avere un poliziotto per ogni singolo abitante della Campania.

Serve un senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini nel segnalare chi se ne frega delle regole e non si metterà in quarantena per 15 giorni”.