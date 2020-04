Coronavirus – In Campania droni della Polizia per evitare gli assembramenti!

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, sono arrivati importanti aggiornamenti in merito all’emergenza Coronavirus. Pare infatti che, nonostante in Campania il numero dei contagi non stia crescendo, per evitare brutti inconvenienti verranno utilizzati dei droni per tener d’occhio le zone evitando così assembramenti.

È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Polizia di Napoli e Tecnoshow Service per l’utilizzo di SAPR (sistemi automobili a pilotaggio remoto). Questi serviranno alla Polizia locale per evitare ritrovi di persone date le circostanze dell’emergenza Covid-19.