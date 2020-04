Coronavirus, la Fifa pensa ad ammonire chi sputa in campo. Il presidente della commissione medica: “Non è molto igienico”

Ammonire chi sputa in campo. Ai tempi del Coronavirus, tutte le normi igieniche possono servire a riprendere a giocare, ma non solo, a vivere meglio e senza preoccupazioni.

La Fifa sta pensando di ammonire il giocatore che spunta in campo. A dichiararlo è Michael D’Hooghe, presidente della Commissione Medica della FIFA, al Daily Telegraph:

“Quella di sputare è una pratica diffusa nel calcio e non è molto igienica, quindi quando si ricomincerà a giocare penso che vada evitata al massimo. La questione è come: forse chi sputa potrebbe essere ammonito. Sputare non è igienico e può essere veicolo di contagio del Coronavirus, visto che la saliva potrebbe rimanere sul campo per ore”.