Masiello perplesso: “Ripresa Serie A? Non mi sento tranquillo e sicuro”

Andrea Masiello, difensore del Genoa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di “Sei la TV”:

“Dal mio punto di vista, se si ricomincia dovremo essere monitorati. Certo, è il mio lavoro, ma se non c’è garanzia faccio fatica ad essere tranquillo e sicuro. Inoltre non possiamo dimenticarci dei morti. L’idea era fermare tutto subito e capire cosa si andava ad affrontare. Adesso, però, faccio fatica a pensare sia tutto finito. Bisogna pensare, prima di tutto, alla vita e alla salute, se il calcio si ferma 2-3 mesi non succede niente. Quale soluzione se non si porta a termine la Serie A? Se viene congelato il campionato è normale che vengano sollevate polemiche. Playoff e playout sono supposizioni, ma anche lì si andrebbe incontro a polemiche. Serve prendere decisioni, ma secondo me bisogna rimanere più tranquilli possibile.”