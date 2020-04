Chiariello: “Quella di Conte è una non riapertura! Il Ministro dello Sport considera l’attività fisica una cosa minore, assurdo!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, che con il suo EditoNuovo ha evidenziato alcuni punti in merito all’emergenza e alla ripresa dei campionati:

“Il discorso alla Nazione di Giuseppe Conte passerà alla storia per la faccenda degli affetti stabili. La riapertura del 4 Maggio è una non-riapertura. La possibilità di fare sport individuale ed attività motoria all’aperto è una stupidata pazzesca, la gente non ne può più. Ministro dello Sport che vede lo sport come una cosa minore, perché in questa congiura di opinione non si mette la barra diritta e non si capisce come ripartire? Una cosa assurda, solo chi è davvero incompetente può non decidere una cosa del genere”.