Taglio stipendi, si attende la decisione di De Laurentiis, Gattuso preoccupato per il suo staff

Il Mattino all’interno dell’edizione odierna ha evidenziato la situazione relativa al taglio degli stipendi in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino Gattuso sta aspettando di vedere come si comporterà Aurelio De Laurentiis con il taglio degli stipendi. Sono ovviamente tutti pronti ad un sacrificio economico, ma il tecnico azzurro aspetta un colloquio, ovviamente in videochiamata, per capire l’entità di questo taglio. L’ipotesi più accreditata è quello del taglio degli stipendi per il periodo in cui la squadra non si è allenata, ovvero non più di due mesi. Gattuso è preoccupato principalmente per il proprio staff, perchè li considera una sorta di famiglia allargata. In questi giorni il suo staff è a lavoro, al telefono con i calciatori per gli allenamenti specifici ed i programmi generali. Inoltre in questi giorni Gattuso ed il suo staff stanno pianificando la ripresa degli allenamenti ed il tipo di preparazione fisica da effettuare”.