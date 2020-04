Follia Salernitana, festa a casa del capitano Di Tacchio: multa da 400 euro e 14 giorni di isolamento per 6 persone

Arrivano le sanzioni per i cinque giocatori della Salernitana, che lo scorso 19 aprile avevano violato i limiti imposti dal Governo, per evitare i contagi da Coronavirus.

FESTA A CASA DEL CAPITANO DELLA SALERNITANA

Marco Migliorini, Walter Lopez, Niccolò Giannetti e Valerio Mantovani, – quest’ultimo accompagnato dalla fidanzata – furono sorpresi dai carabinieri a casa del capitano granata Francesco Di Tacchio, la sera prima del suo 30esimo compleanno. I vicini di casa avevano avviato la chiamata alle forze dell’ordine, probabilmente infastiditi dalla musica.

LE SANZIONI

Per i 6 responsabili è arrivata la multa da 400 euro, 280 in caso di pagamento ridotto, con l’aggiunta di isolamento per 14 giorni come previsto dalle ordinanze sociali. A riportare la notizia è il quotidiano de Il Corriere dello Sport.

SALERNITANA, LA RISPOSTA

Il club granata ha preso ufficialmente posizione riguardo al comportamento dei suoi giocatori:

“L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza il comportamento di alcuni suoi tesserati, che incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, vivendo nello stesso stabile. È stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali. La Società ha già provveduto a richiamare i propri tesserati, che tuttavia in tante altre circostanze hanno dato prova di rigore morale e senso di responsabilità“.