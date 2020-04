RIPRESA SERIE A – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, attraverso il suo canale Facebook ha commentato la probabile ripresa del campionato italiano nonostante il Coronavirus sia ancora un pericolo per il Paese. Ecco le sue parole.

RIPRESA SERIE A, PARLA SPADAFORA

Vincenzo Spadafora ha tenuto una diretta sul suo canale Facebook per fare chiarezza su quanto si sta dicendo nelle ultime ore sul mondo dello sport.

Queste le parole del Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili:

“Parliamo di un emergenza sanitaria che ad oggi ha visto più di 190 mila persone contagiate ed un numero impressionante di decessi. Questo va tenuto presente non per sensazionalismo o per retorica. Non è ancora vinta questa battaglia, siamo tutti in difficoltà.

Abbiamo lavorato giorno e notte per prendere le migliori decisioni. La ripresa va fatta in sicurezza, la riapertura deve essere graduale. Possiamo provare a fare un ragionamento sul calcio senza pregiudizi? I sondaggi, ho visto, dicono che la stragrande maggioranza degli italiani vogliono che il campionato si chiudesse qui. Non mi faccio condizionare dai sondaggi. Sarebbe molto più facile chiudere il campionato, sono consapevole però che il calcio è importante sia come elemento sociale che economico. Portare avanti il calcio è importante per il nostro Paese ma lo dobbiamo fare in sicurezza”.