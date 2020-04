RIPRESA SERIE A – Nell’ultimo periodo molte sono le opzioni prese in considerazione per la ripresa del campionato. Tuttavia, l’esito non potrebbe essere quello sperato. Superando una data limite dovremmo purtroppo dire addio ad una ripresa della Serie A.

Come evidenziato dall’edizione odierna del Mattino, non è ancora detto che si riprenda il 18 e che solo entro il 25 maggio la Figc saprà dire alla Uefa “se la Serie A tornerà in campo oppure abbasserà definitivamente la saracinesca“.

