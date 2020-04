Napoli, Milan e Fiorentina corteggiano Rugani: quasi certa la cessione in estate

I colleghi di calciomercato.com non hanno dubbi in merito al futuro di Daniele Rugani. Il 25enne bianconero, nel corso di questa stagione, ha racimolato appena 7 presenze, non riuscendo a scalare le gerarchie difensive nemmeno dopo gli infortuni di Chiellini e Demiral. L’ex Empoli potrebbe essere giunto alla propria ultima stagione in bianconero, motivo per cui starebbe iniziando a guardarsi intorno.

Una cessione in estate appare quasi certa e le pretendenti non sembrano mancare, soprattutto in Serie A. Sono infatti tre i club italiani interessati alle prestazioni del classe 1994, il quale vanta l’interesse di squadre del calibro di Napoli, Milan e Fiorentina. Difficile ad oggi capire chi fra rossoneri, partenopei e gigliati sia in vantaggio, ma la Juventus non dovrebbe riscontrare grosse difficoltà nel cedere il difensore azzurro.