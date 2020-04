Lega Serie A contro il governo: “Il 14 giugno è l’ultima data utile per ripartire”

La Lega Serie A considera il 14 giugno come ultima data utile a far ripartire il campionato. Fonti della Lega fanno sapere tramite l’ANSA che è emersa delusione per il Decreto del Governo in cui non sono previste date di ripartenza per il calcio italiano. Ecco quanto si legge:

“La Lega Serie A considera il 14 giugno l’ultima data utile per far ripartire il campionato e i club vogliono 4 settimane per rimettere in condizione i calciatori. E’ emersa delusione per il Decreto in cui non sono previste date di ripartenza per il calcio. Al Governo erano state chieste due date, quella per la ripartenza degli allenamenti e quella per il campionato. E’ stato disatteso un accordo politico raggiunto nei giorni scorsi. Fra i dirigenti dei club circola stupore anche per l’intervento odierno del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora“.