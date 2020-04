La Juventus pensa al dopo Higuain: Icardi e Cavani sono in cima alla lista!

Negli ultimi giorni prende sempre più piede l’ipotesi di un approdo di Mauro Icardi alla Juventus. Interesse da tempo dela società bianconera è quello nei confronti dell’ex giocatore del Napoli Edinson Cavani. Queste voci prendono piede in previsione della partenza di Gonzalo Higuain. L’argentino addirittura potrebbe non tornare a Torino per la ripresa degli allenamenti.

Gianluca Di Marzio intervenuto a SkySport ha chiarito la situazione, su Cavani ha spiegato: “Che Paratici sia innamorato calcisticamente di lui è risaputo da tempo. Venne cercato in passato, ma lui volle rimanere sempre a Parigi. Per il futuro però credo che la Juventus punterà su un prospetto più giovane“.

Mentre su Icardi spiega: “Che la Juventus possa essere vigile sul giocatore ci sta, è da vedere se Inter e Paris Saint Germain accetteranno l’eventuale opzione.”