FELTRI NAPOLI – Vittorio Feltri continua ad attaccare il Sud, l’ultima occasione è stata proprio ieri sera quando il direttore del quotidiano Libero è stato ospite a “Non è l’Arena” sulle frequenze di La7. Stavolta l’attacco verte sulle abitudini di lettura dei meridionali, che secondo Feltri sono addirittura inesistenti.

“Non vendono Libero al Sud? Anche prima si vendeva poco, non leggono molto i giornali del Nord ed in verità neanche quelli del Sud. La lettura non è la principale attività al Sud”

