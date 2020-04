RIPRESA SERIE A – Stando a quanto riporta quest’oggi il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, non sono il Napoli ma anche altri 16 club di Serie A (solo Juventus, Lazio e Genoa si sono defilati, come riferisce il quotidiano), sarebbero scettici verso il rientro nei rispettivi centri sportivi per il 4 maggio. Troppo presto secondo questi club rientrare in tale data: spunta allora una seconda possibilità per tornare a lavorare in gruppo in totale sicurezza, con i centri sportivi sanificati e pronti per un possibile “ritiro”. Per il rientro del Napoli a Castel Volturno, ma non solo, avanza un’ipotesi di rientro vicina al 18 maggio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RIPRESA SERIE A, 17 CLUB NON VOGLIONO TORNARE NEI CENTRI SPORTIVI IL 4 MAGGIO

“Il presidente De Laurentiis sin dalle fasi iniziali dell’emergenza sanitaria si è sempre battuto per la ripartenza del calcio, nel rispetto di tutte le disposizioni che proteggono la salute dei tesserati. Lo staff medico del Napoli è al lavoro da varie settimane per preparare il ritorno: organizzazione delle visite mediche, accordi con i laboratori per i test sierologici e soprattutto i tamponi, la conditio sine qua non perla ripresa degli allenamenti“.

“Diciassette club su venti hanno però espresso delle criticità sul protocollo elaborato dalla commissione medico-scientifica della Figc, argomenti che furono già discussi nel vertice di mercoledì scorso con il ministro Spadafora“.

Il Napoli in una foto (lontana) mentre si ritrova a Castel Volturno

“Il Napoli si è concentrato sulla responsabilità medico-legale e sulle forti perplessità per mettere in campo tutte le azioni contro il rischio del contagio entro la data del 4 maggio, considerata troppo precoce. Si attendono le decisioni del Governo, il 18 maggio potrebbe essere il giorno giusto per riaprire i centri sportivi, andrà poi predisposto un altro protocollo per le partite“.

“La Uefa ha chiesto entro il 25 maggio alle federazioni un piano perle competizioni nazionali, nelle ‘voci di dentro’ delle istituzioni calcistiche non è mai scomparsa l’alternativa dei play-off per le prime sei della classifica (anche il Napoli quindi) e play-out che coinvolgerebbe le ultime quattro classificate“.

