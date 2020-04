Il Napoli prepara il maxi ritiro a Castel Volturno: da domani tamponi a Gattuso, staff e giocatori

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha sottolineato tutte le misure di sicurezza che verranno adottate dal Napoli in vista della ripartenza del campionato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Da domani si comincerà con i tamponi a domicilio per tutti i calciatori del Napoli. Sarà effettuato solo il primo dei tre test previsti dallo staff medico del Napoli fino al 3 maggio. I tamponi verranno effettuati a quattro giorni di distanza l’uno dall’altro. Non sarà solo la squadra ad essere sottoposta al tampone: i test verranno effettuati anche da Gattuso e i collaboratori dello staff. Nella riunione di ieri sono stati decisi i nomi delle persone che faranno parte del maxi ritiro a Castel Volturno, salvo dietrofront non da escludere. Tutto il personale del Napoli, inclusi il ds Giuntoli, il suo vice Pompilio ed il team manager De Matteis saranno sottoposti al tampone per il Covid-19. In totale i dipendenti del Napoli che prenderanno parte al raduno a Castel Volturno saranno circa 60. Il centro tecnico diventerà una sorta di zona rossa, sarà blindato. Il piano stabilito dallo staff sanitario del Napoli prevede inoltre che tra il 29 e il 30 aprile vengano effettuati anche i test sierologici”.