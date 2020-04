Maradona: “Sto bene al Gimnasia: i tifosi mi ricordano quelli del Napoli”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano argentino “La Plata el Dia” per parlare di come sta vivendo l’emergenza Covid-19 nel corso della sua esperienza al Gimnasia La Plata. Naturalmente non è mancato un riferimento ai tifosi del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È una situazione rara, ora restiamo a casa, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare con i miei ragazzi. Il profumo dell’erba è unico. Al Gimnasia sto bene, ho un gran rapporto con i tifosi“.

“Mi sono innamorato della passione e della dedizione della gente di questo club, mi ricordano molto i tifosi del Napoli per la passione e la lealtà della gente“.