Lutto per Allan, è venuto a mancare lo zio. La lettera del centrocampista è da pelle d’oca

Arriva una brutta notizia per Allan e famiglia, il centrocampista azzurro ha infatti dato l’ultimo saluto allo zio venuto a mancare. Il brasiliano ha dedicato un post su Instagram per salutare un ultima volta il parente, la sua lettera è da brividi:

“Te ne sei andato e non riesco ad abbracciarti per l’ultimo saluto. Ho pensato a te e ho solo bei ricordi. Non dimenticherò mai la mia infanzia insieme a te, tutte le volte che andavamo insieme a riparare l’aria condizionata e io ero il tuo aiutante. I nostri giochi di carte, domino, i nostri viaggi al mercato per comprare le cose per preparare il barbecue. Non dimenticherò mai la tua felicità quando per un anno intero ho giocato nel tuo club e ti vedevo tifare in gradinata. Non so immaginare la mia vita senza te che mi aspetti alla porta. Grazie di tutto zio, vai con Dio e riposa in pace”

https://www.instagram.com/p/B_dM7igjuMX/