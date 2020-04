Secondo la stampa britannica, l’Everton sarebbe pronto a multare Moise Kean per aver violato le misure restrittive vigenti per il coronavirus in Inghilterra partecipando ad un party.

La multa, sempre secondo la stampa britannica, dovrebbe ammontare a 160 mila sterline, ovvero circa 182 mila euro. Brutte notizie dunque per il calciatore che piace al Napoli.