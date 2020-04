KEAN NAPOLI – Secondo quanto scoperto dai colleghi britannici del Daily Star, il giovane centravanti Moise Kean dell’Everton, millennial ex Juventus italiano di origini ivoriane, dichiarato obiettivo di mercato del Napoli nelle ultime ore, avrebbe violato la quarantena. Peccando in furbizia, l’attaccante si sarebbe filmato ad una festa, mandando su tutte le furie il proprio club d’appartenenza.

Moise Kean (20) mentre esulta per un gol con la maglia dell’Everton

Una fonte vicina al giovane calciatore ha dichiarato al quotidiano inglese: “Moise e i suoi amici chiaramente pensavano che le regole applicate al Paese non contassero per loro… la festa è stata selvaggia ed è durata sino alle prime ore del mattino“. Ad ora, l’Everton non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il Daily Star ha rivelato che il club si è comunque detto “scioccato” dal comportamento del proprio centravanti.

Seguiranno aggiornamenti, di seguito il tweet pubblicato dal quotidiano inglese sul proprio profilo ufficiale:

EXCLUSIVE Everton 'appalled' after Moise Kean films himself hosting raunchy lockdown partyhttps://t.co/7x1hplYrR1 pic.twitter.com/pqWzltRPKJ — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) April 25, 2020