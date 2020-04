KEAN NAPOLI – Stando a quanto riporta quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seriamente puntando per l’attacco del prossimo anno l’ex attaccante della Juventus, oggi all’Everton, classe 2000, Moise Kean. Italiano di origini ivoriane, già nella giornata di ieri sono arrivate le prime voci in tal senso, oggi la nota testata conferma tali voci e approfondisce il discorso sulla maxi-trattativa che impegnerebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis con i Toffees. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

KEAN NAPOLI, MAXI-TRATTATIVA CON L’EVERTON

“«Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la Società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti». E’ stato davvero così e De Laurentiis e Ancelotti hanno già avuto modo di parlarsi, anche ripetutamente, di dialogare di arte varia e anche di affari, per esempio di Allan, argomento di amabile discussione dello scorso gennaio“.

“Affare irrealizzabile all’epoca, realizzabile in futuro, quando accadrà che si tornerà nella normalità e il calcio (con il mercato) finirà per diventare elemento per chiacchierare un po’. Allan continua a piacere ad Ancelotti, che non ha mai smesso di ritenere il brasiliano un riferimento di un centrocampo ideale“.

“E Lozano continua a rappresentare l’identikit per allestire una squadra che abbia corsa e sappia sfruttare gli spazi, allargare il campo, esibire potenza atletica e fantasia. Allan più Lozano fanno – assieme a una robusta dose di milioni come conguaglio a margine, diciamo così – Moise Kean, in una giostra che, quando si rimetterà in moto, potrebbe rappresentare un affare da valutare“.

KEAN, MILLENNIAL CON DUE SCUDETTI ALLE SPALLE

Moise Kean, sbocciato nella Juventus

“Il baby bomber ha proprio tutte le carte in regola (compresa, ovviamente, quella di identità), per rappresentare un investimento, per imprimere una svolta – un’altra – in un’idea di calcio ch’è diversa: Moise Kean ha appena compiuto 20 anni e persino un futuro alle spalle, verrebbe da dire. Ha cominciato presto, perché gioca d’anticipo, e ora nel libro dei primati lui resta, fino a prova contraria, come il primo Millennial che ha debuttato in Serie A e in Champions. Accadde alla Juventus, ovviamente con Massimiliano Allegri in panchina, che in tre giorni lo lanciò nella mischia a Pescara e poi a Siviglia, in settantadue ore divenute indimenticabili per l’attaccante figlio di ivoriani ma nato a Vercelli e poi trasferitosi ad Asti“.

“Ha già vinto due scudetti con la Juventus, e ci ha messo del suo (1 gol nel 2016-2017, altri 6 nel 2018-2019), a diciotto anni e nove mesi era in Nazionale (dove l’ha portato Mancini, che ai talenti è sensibile) e un anno fa è andato in Inghilterra: l’Everton ci ha creduto ed ha speso 27 milioni e mezzo (più bonus). Piaceva ad Ancelotti, che lo avrebbe voluto a Napoli quando arrivò o anche nella passata stagione“.

