JOVIC NAPOLI – Quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano Il Corriere dello Sport ha ribadito l’attenzione del Napoli sul giovane centravanti serbo Luka Jovic, di proprietà del Real Madrid. L’attaccante quest’anno non ha figurato al massimo, chiuso dal veterano francese Karim Benzema nelle gerarchie di mister Zidane, e non ha avuto modo di confermare quanto di buono visto a Francoforte l’anno prima. Il Napoli, alla ricerca di un nuovo attaccante, sta pensando di puntare sulle comunque indubbie qualità del serbo, viste le situazioni di rinnovo di Dries Mertens e Arkadiusz Milik in bilico. In alternativa, sempre vivo anche il nome di Sardar Azmoun dello Zenit. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

JOVIC NAPOLI, DISCORSO INTRECCIATO CON FABIAN RUIZ?

Luka Jovic (22), arrivato al Real Madrid nel 2019 dopo una stagione super all’Eintracht Francoforte

“Un’estate fa, quando il Real decise di puntare forte sul suo talento e sul suo istinto in area, Luka Jovic non avrebbe mai immaginato che la stagione si sarebbe rivelata così problematica. Mai: sia da un punto di vista generale, anzi mondiale in virtù della pandemia, sia nell’ottica individuale. Numeri: 24 presenze, di cui 8 dal primo minuto, e 2 gol in Liga. Davvero poco, per un attaccante pagato 65 milioni di euro“.

“Ipotesi Napoli: il club azzurro, alle prese con i nodi legati a Mertens e Milik, ha infatti palesato un interesse concreto nei confronti di Luka. Sì, ne sono consapevoli tutte le parti in causa a cominciare dal manager del giocatore: Fali Ramadani. Lo stesso di Koulibaly, pezzo pregiatissimo del mercato europeo“.

“Gli intrecci non mancano. E anzi, a dirla tutta il Real è molto, molto interessato a Fabian Ruiz: vorrebbe tingerlo di blanco, è una storia arcinota in Spagna e anche da queste parti, e ciò significa che De Laurentiis e Florentino potrebbero anche affrontare più discorsi. Chissà, si vedrà. E’ soltanto un’idea, uno scenario plausibile ma non consequenziale: il Napoli è assolutamente intenzionato a prolungare il rapporto con Fabian e a prescindere anche a mettere le mani su Jovic“.

SARDAR AZMOUN LA POSSIBILE ALTERNATIVA A JOVIC

“Al di là del serbo, c’è un altro nome molto in voga nell’ambiente azzurro: Sardar Azmoun, lo Scià di Persia dell’attacco. Venticinque anni compiuti il 1° gennaio, e soprattutto 14 gol con lo Zenit (di cui 2 in Champions), l’attaccante iraniano è considerato una sorta di jolly: la prima valutazione, ritenuta eccessiva, si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro“.

