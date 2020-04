Il Premier Conte ha parlato in diretta in merito alla Fase 2 che partirà dal 4 maggio. Sono state delineate anche le date per la riapertura dei centri estetici e dei parrucchieri:

“Nel mese di giugno, precisamente dal primo giorno del mese, vorremo valutare la dovuta riapertura dei vari parrucchieri, estetiste e quelle che si occupano della cura estetica”