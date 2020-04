Conte: “Possibilità di prendere parte ai funerali, ma non bisognerà essere più di 15 persone”

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha parlato in diretta in merito alla Fase 2 che entrerà in vigore dal 4 maggio. Il premier ha evidenziato anche una svolta in merito alle cerimonie funebri. Ecco le sue parole a proposito di questa novità:

“Dal giorno 4 maggio sarà consentito anche prendere parte alle cerimonie funebri senza superare le 15 persone, credo di non essere l’unico ad essere rimasto addolorato da quello che abbiamo vissuto. Non si potranno riaprire altre cerimonie religiose al di fuori dei funerali. Consentiremo anche una maggiore attività dal giorno 4 maggio. Non si potrà avere un assembramento dinanzi ad un bar o un ristorante, si entrerà uno alla volta e qualsiasi cibo dovrà essere consumato in casa e non nei rispettivi bar o ristoranti che siamo”.