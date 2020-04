Sì alla ripartenza degli allenamenti dal 4 maggio, ma solo ad una condizione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la ripartenza della Serie A continua a dividere le opinioni, nell’attesa che arrivi un responso certo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’orientamento è quello di riprendere gli allenamenti dal 4 maggio, ma solo in forma individuale. il calcio riceverà una risposta, ma il problema è legato al dubbio su due principali questioni. La prima è la ripartenza che sembra dovrebbe avvenire come detto il 4 maggio, la seconda questione è però legata alla preparazione e alle partite. Su questo punto non c’è ancora stato il confronto decisivo tra il Ministro dello Sport Spadafora ed il comitato tecnico-scientifico. Inoltre anche tra le singole società le opinioni e le relative posizioni continuano ad essere divergenti”.