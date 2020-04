Il Napoli sonda il mercato degli attaccanti: la priorità resta Jovic del Real Madrid

Come riportato dal Corriere dello Sport all’interno dell’edizione presente oggi in edicola, il Napoli sta sondando il mercato degli attaccanti, in attesa di conoscere il futuro di Dries Mertens ed Arek Milik. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli sta continuando a trattare seriamente con il Real Madrid per l’acquisto di Luka Jovic. L’attaccante serbo è arrivato la scorsa estate a Madrid dopo una fantastica annata all’Eintracht Francoforte. In Spagna però ha deluso nella sua stagione d’esordio con i Blancos, che stanno già pensando di cederlo. Luka Jovic è indubbiamente il grande nome per l’attacco del Napoli, il calciatore che più di tutti stuzzica le fantasie azzurre”.

“Oltre a Luka Jovic, il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli sta continuando a monitorare anche Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo. Il venticinquenne iraniano sta facendo molto bene nel corso di questa stagione sia in patria che in Champions League”.