Gattuso vuole restare a Napoli, ora tocca a De Laurentiis decidere: la trattativa per il rinnovo

Il Mattino, all’interno dell’edizione oggi in edicola, ha dedicato ampio spazio alla questione legata al contratto dell’allenatore del Napoli Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ha la possibilità entro il 30 aprile di rescindere in maniera unilaterale il contratto con il Napoli, che scade il 30 giugno 2021. L’addio gli costerebbe 350mila euro ma non è da prendere in considerazione. Rino Gattuso ha fatto la sua scelta, resterà sulla panchina del Napoli almeno per la prossima stagione. Nel contratto del tecnico calabrese è però presente un’altra scadenza, che in questo caso si attesta all’8 giugno. Questa è la data entro al quale De Laurentiis può liberare il contratto di Gattuso, anche in questo caso sarebbe una risoluzione onerosa da parte del Napoli. Nessun segnale però sembra portare in questa direzione”.

“Tutto ciò però non significa che la questione del contratto di Rino Gattuso sia archiviata e non ci sia discussione tra le parti. L’agente dell’allenatore azzurro, Jorge Mendes aveva in programma un incontro con De Laurentiis prima del lockdown. L’appuntamento sarebbe servito alla discussione del contratto di Gattuso e del futuro di Faouzi Ghoulam. L’offerta sul tavolo è quella di un contratto triennale per il tecnico del Napoli”.