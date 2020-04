TSIMIKAS NAPOLI – Oggi, sulle pagine del quotidiano Tuttosport, è possibile leggere dell’interessamento del Torino per il terzino greco 23enne Kostas Tsimikas, in forze all’Olympiacos. Il ragazzo è seguitissimo dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, che punta a rinnovare le fasce laterali per la prossima stagione, ma gli azzurri non sono gli unici a cercare l’esterno ellenico. I granata sembrano fare sul serio e si aggiungono alla corsa nella trattativa insieme agli azzurri e all’Inter di Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

TSIMIKAS NAPOLI, ORA SPUNTA IL TORINO

“Il Toro sulle fasce ha già Cristian Ansaldi e Lorenzo De Silvestri, over 30, entrambi in odor di prolungamento: il primo arriverà a 34 anni a settembre, il secondo a 32 a maggio. Difatti, Bava sta cercando un bell’esterno di spinta più giovane. Destro? Sinistro? Dipende“.

Kostas Tsimikas (23), terzino sinistro dell’Olympiacos

“Il nome nuovo che tiriamo fuori oggi porta in Grecia e appartiene al filone della prima ipotesi strategica. Konstantinos Tsimikas: 23enne terzino sinistro dell’Olympiacos, mancino purissimo, esterno di spinta capace di giocare in moduli differenti sia in difesa sia a centrocampo (per intenderci: tanto nel 4-3-3 quanto nel 3-5-2). Fin da quando era minorenne ha cominciato a scalare le nazionali giovanili, sino ad approdare dal 2018 in quella maggiore“.

“Dell’Olympiacos è un punto fermo: basti dire che in questa stagione aveva già raccolto sino agli inizi di marzo ben 37 presenze complessive, con 7 assist-gol prodotti, tra campionato (20), Coppa di Grecia (2), Champions League (12, qualificazioni comprese) ed Europa League (3)“.

C’È DA VEDERSELA ANCHE CON L’INTER

“C’è il Napoli, su Tsimikas. È appurato: il greco è nel taccuino di Cristiano Giuntoli, ma non rappresenta il profilo in senso assoluto preferito, giacché le capacità economiche di Aurelio De Laurentiis consentono al suo ds di arare anche territori ben più costosi (sopra i 10 milioni)“.

“Ma si sapeva anche di un interessamento dell’Inter. Abbastanza evaporato nell’ultimo periodo, però: Antonio Conte chiede prime scelte europee, punta a gioielli da Champions“.

