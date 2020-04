Toto Sorbillo: “Avrebbero criticato qualsiasi nostra scelta, è questo il gioco dei social!”

Toto Sorbillo, proprietario, insieme al fratello Gino, della nota pizzeria Sorbillo, ha rilasciato delle dichiarazioni a CM.COM:

“È un tasto molto delicato. Non è che non aderiremo a questo delivery, semplicemente non inizieremo lunedì 27. Questo non vuol dire che non lo faremo nei giorni successivi.

Purtroppo il lato negativo di essere noti (parlo principalmente di mio fratello Gino che si occupa di più del lato comunicativo) è che qualsiasi cosa venisse fatta comunque ci sarebbe qualcuno contro. Se noi lunedì 27 avessimo aperto e fossimo partiti con il delivery ci sarebbe stato qualcuno che ci sarebbe venuto contro, accusandoci che avremmo pensato solo a vendere. Questo è il gioco dei social”