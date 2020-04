Comitato UEFA, stanziati fondi per i club: 70 milioni subito, 200 milioni dopo l’Europeo

Si è conclusa la riunione del Comitato esecutivo UEFA su quelle che saranno le linee guida in riferimento ai campionati che non riusciranno ad essere portati a termine.

Una prima decisione è però già stata presa.

LA DECISIONE

Come riporta Sky Sport 24 la prima mossa del Comitato esecutivo UEFA in accordo con l’ECA (Associazione dei club europei) è uno stanziamento di 70 Milioni per tutti i club che hanno dato giocatori alle nazionali per le partite di qualificazione all’Europeo.

È stato deciso, inoltre, uno stanziamento di altri 200 Milioni; questi ultimi però verranno versati solo dopo la fine del prossimo europeo.