Ex Napoli, Fernandez: “I napoletani vivono per il calcio. Con Benitez mi ci sento ancora”

L’ex difensore del Napoli, Federico Fernandez, attualmente al Newcastle, ha parlato ai microfoni di una radio inglese Talksport dove ha ricordato il suo passato con la maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato dal giocatore argentino:

“I tifosi del Napoli sono pazzi per il calcio, per me inserirmi non fu un problema. Quando i napoletani vengono a sapere che sei argentino ti trattano subito da amico perché ricordano Diego Armando Maradona, che anche per loro è una leggenda.

Benitez? Con lui continuo a sentirmi anche dopo l’addio al Napoli. Sono stato alla grande sia a Napoli che a Newcastle sotto la sua guida“

