VIDEO – Totti: “Quando ho giocato l’ultima partita al San Paolo mi hanno applaudito tutti, sono rimasto sbalordito”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è intervenuto in diretta insieme al famoso attore Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano in Gomorra. L’ex calciatore ha parlato di tanti argomenti interessanti. Ecco le sue parole:

“Quarantena? Non ce la faccio più, speriamo di poter uscire presto perché sto impazzendo. Speriamo che dal 4 maggio si potrà di nuovo tornare a vivere con una parvenza di normalità”.

Salvatore Esposito ha poi chiesto a Totti del suo nuovo lavoro, con le sue due agenzia scouting. Queste le parole dell’ex calciatore della Roma: “Cercherò nuovi talenti nel mondo, ma non farò il procuratore. Vorrei trovare un altro Totti o un altro Cannavaro. Ovviamente non sarà facile, ma sto cercando e valutando diverse situazioni. Mi auguro di ottenere dei buoni risultati, non solo per me anche per il mondo del calcio. Non voglio essere presuntuoso, ma ho un buon occhio: mi basta poco per vedere se un ragazzo ha le qualità per diventare grande. Io guardo la posizione del corpo, lo stop, come calcia con il destro e anche con il sinistro, il posizionamento, come corre e tutte queste caratteristiche importanti. Provo sempre a capire se quel ragazzo ha il mio stesso pensiero quando stoppa il pallone e deve effettuare un passaggio o un movimento. Ce ne sono pochi al mondo così, spero di trovarli. Ci sono però dei bravi giovani anche in Serie B e in C, ma non dico il nome altrimenti me li rubano!”.

“Quando ero il capitano della Roma i tifosi del Napoli giustamente non mi accoglievano nel migliore dei modi. L’ultima partita invece che ho giocato a Napoli mi hanno applaudito tutti: sono rimasto sbalordito, non me lo sarei mai aspettato. Li ringrazierò per sempre. Sarebbe bello un nuovo gemellaggio tra le due tifoserie. Anche quando sono tornato da dirigente mi hanno applaudito tutti, alzandosi in piedi. E mi hanno detto: ‘Solo per due persone hanno fatto questa standing ovation, per Maradona e per te’. In quel momento mi sono sentito un santone. A me Napoli piace, la città i cittadini, hanno lo stesso carattere dei romani”.

