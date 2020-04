Tavecchio: “Gravina non vuole sospendere i campionati perchè sa che la situazione economica è drammatica”

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Futuro Serie A? Il presidente federale non ha voglia di sospendere i campionati perchè sa che la situazione economica è drammatica, se non si mantenessero impegni con le televisioni creerebbero problemi difficilmente recuperabili. E se la A avesse problemi, li avrebbero anche B, C e i dilettanti.

Si impone una riflessione corretta, mettendo davanti la salute dei calciatori ma subito dopo il problema economico del sistema, che non può reggere una mancata corresponsione dei diritti televisivi. Se ci fossero le garanzie sanitarie, il contatto tra i calciatori sarebbe possibile: se la Serie A gestisce in maniera inappuntabile la questione, e non ci sono presunte malattie, io credo che si possa giocare”.