Sport Bild – Rashica, niente Napoli per il futuro: andrà al Lipsia

Stando alle informazioni riportate da Sport Bild, Milot Rashica, che in passato piaceva a Lazio e a Napoli, ora è nel mirino del Lipsia, che lo vorrebbe come sostituto di Timo Werner, nel caso il tedesco dovesse partire in estate.

L’affare è ancora in fase di definizione, ma, qualora il Werder retrocedesse, la clausola di 38 milioni prevista nel contratto scenderebbe a 15 milioni. Il giocatore piace molto a Nagelsmann, con cui avrebbe già parlato.