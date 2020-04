SKY – Fumata grigia nell’incontro FIGC-Governo: potrebbe slittare la data del 4 maggio

È una notizia dell’ultima ora quella appresa da Sky Sport. L’incontro odierno fra Figc e Governo non è servito a stemperare l’incertezza in merito alla possibile ripresa del massimo campionato italiano.

Non è ancora arrivata alcuna decisione in merito alla ripresa degli allenamenti, motivo per cui la data inizialmente prefissata, ossia il 4 maggio prossimo, potrebbe essere soggetta a variazioni.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il tutto potrebbe slittare di una settimana, con le attività calcistiche che ripartirebbero in una data compresa fra l’11 ed il 18 maggio.