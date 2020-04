Rezza: “Ritorno in campo? Non esiste il rischio zero, le responsabilità saranno della politica!”

Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole:

“Dal punto di vista della salute e della sicurezza è difficile garantire l’estrema sicurezza sulla ripresa del campionato di Serie A. Stiamo parlando di uno sport in cui ci sono 22 giocatori in campo e il rischio 0 non esiste dato che è inevitabile il contatto fisico. La decisione spetterà alla politica che se ne prenderà anche tutte le conseguenze. Nuovi contagi? Qualora dovesse accadere sarà difficile tornare a giocare per una squadra dato che scatterebbe l’immediata quarantena”.