Repubblica elogia De Laurentiis: “142 milioni in cassa, evitato il braccio di ferro con i calciatori”

È una situazione di grave crisi per buona parte delle società del calcio italiano: non per il Napoli, che ha un tesoretto da parte, come abbiamo provato a spiegarvi con Marco Bellinazzo, esperto di calcio e finanza (LEGGI QUI).

L’edizione online di Repubblica dedica un approfondimento proprio alle casse del Napoli:

“Ora che è arrivata la crisi, però, tornano più che mai utili i virtuosi e allo stesso tempo vituperati scudetti del bilancio: fiore all’occhiello della strategia presidenziale e tormento per una parte della tifoseria”.

NIENTE BRACCIO DI FERRO

“Per ora il presidente – spiega Repubblica – ha solo rimandato il pagamento di aprile e in caso di ripresa a maggio proporrà alla squadra il taglio di una sola mensilità. Dovrebbe essere dunque evitato un altro braccio di ferro tra la società e gli azzurri, dopo il contenzioso (ancora irrisolto) tra le parti nato dall’ammutinamento del 5 novembre”.

Repubblica continua: “De Laurentiis ha messo nel conto la cessione di Kalidou Koulibaly, ma avrà la possibilità di fissare il prezzo del difensore senegalese (che piace a Manchester United e Psg) senza farsi prendere per la gola. Con 142 milioni da parte si può”.