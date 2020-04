No alla vita sociale, il ministro Boccia: “Il passato non tornerà, ci vuole pazienza”

Ai taccuini di Repubblica è intervenuto il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia. Dalle sue parole arriva una particolare cautela sulle misure della Fase 2 nell’emergenza coronavirus.

“Le linee guida saranno valide per tutti. Se qualche regione vorrà imporre misure più restrittive, tipo istituire una zona rossa per impedire un nuovo focolaio, potrà farlo”.

Non solo: “Dal 4 maggio non ci sarà nessun ritorno al passato, finché ci sarà il virus non ci sarà il nostro passato. Ci vuole ancora tanta pazienza e l’autocertificazione”. Per ora un no, dunque, ad aperitivi, cene e vita sociale.