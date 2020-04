LUIS SUAREZ SARAGOZZA – Il Napoli è sulle tracce di Luis Suarez del Saragozza. Così come la Lazio di Lotito, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, anche Giuntoli potrebbe averlo inserito nella sua lista.

LUIS SUAREZ SARAGOZZA CARATTERISTICHE

Si chiama Luis Suarez (il suo profilo su Transfer Market), proprio come l’attaccante dei Blaugrana, ed è nato a Santa Marta, in Colombia, il 2 dicembre del 1997. E’ alto 1,85 ed è un centravanti. Dopo un passato al Granada B, al Real Valladolid e al Watford, dall’anno scorso è in prestito in Segunda Division al Real Saragozza, essendo il cartellino ancora proprietà del club inglese. Il colombiano può vantare 17 gol e 3 assist in 29 partite quest’anno.

LUIS SUAREZ SARAGOZZA, L’INTERESSE DI VARI CLUB

Già a gennaio gli inglesi erano intenzionati a cederlo rompendo il prestito con il Real Saragozza. Si erano fatte avanti Espanyol, Barcellona e Leganes, ma nulla si è mai concretizzato. Luis Suarez ha il contratto in scadenza nel 2022, ma l’emergenza Coronavirus ha interrotto qualsiasi tipo di dialogo tra club per il rinnovo o un’eventuale cessione.

Stando a quanto dichiarato da alcuni giornali spagnoli, sulle sue tracce tracce dell’attaccante spagnolo, insieme a Atlético Madrid, Betis Siviglia, Getafe, Valencia, anche i due club italiani Lazio e Napoli. Per ora, a quanto pare non esistono offerte ufficiali, ma si registrano solo interessi per un possibile affare.

LUIS SUAREZ NAPOLI

Il Napoli, quindi, considerata la situazione di incertezza circa il rinnovo di alcuni calciatori, potrebbe sul serio prendere in considerazione l’idea di premere per l’ingaggio di Luis Suarez, oltretutto pronto a prendere la cittadinanza spagnola e dunque europea, e eliminare lo status di “extra-comunitario”, situazione sicuramente favorevole per le squadre pretendenti.

